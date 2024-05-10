Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП та показала наслідки

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП.

Про це танцівниця повідомила в Instagram. Так, Ілона опублікувала низку кадрів з понівеченою машиною. Втім, подробиць зірка розкривати не стала. Лише зазначила, що внаслідок ДТП немає жодних постраждалих, хоча автівку таки доведеться ремонтувати.

"Як то кажуть, дякую, що живі і, окрім заліза, ніхто не постраждав: ані водії, ані перехожі! Гарна новина – кашель став меншим, але авто треба ремонтувати. Будьте уважні на дорозі, особливо на великих стоянках ТРЦ", - написала хореографиня.

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, Гвоздьова переконана, що такі події змушують її замислитися над своїми діями та подекуди сповільнити свій ритм життя, переусвідомити його, більше піклуватися про себе.

"Ситуація прикра. Все в житті не випадково. Головне, що всі живі! Кармічний рік, напевно, не випадково дає мені знак: знизити темпи, звернути увагу на своє здоровʼя і почати піклуватися перш за все про себе, а потім про інших…", - додала Ілона.

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно в прикру ДТП потрапила Оля Цибульська й звернулася до українців з важливим проханням.

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