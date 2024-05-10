Илона Гвоздева попала в ДТП и показала последствия

Украинская хореограф Илона Гвоздева попала в ДТП.

Об этом танцовщица сообщила в Instagram. Так, Илона опубликовала ряд кадров с поцарапаной машиной. Впрочем, подробностей звезда раскрывать не стала. Только отметила, что в результате ДТП нет пострадавших, хотя автомобиль все-таки придется ремонтировать.

"Как говорят, спасибо, что живы и, кроме железа, никто не пострадал: ни водители, ни прохожие! Хорошая новость – кашель стал меньше, но авто нужно ремонтировать. Будьте внимательны на дороге, особенно на больших стоянках ТРЦ", – написала хореограф.

Илона Гвоздева попала в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева попала в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, Гвоздева убеждена, что такие события заставляют ее задуматься над своими действиями и иногда нужно замедлить свой ритм жизни, осознать его, больше заботиться о себе.

"Ситуация досадная. Все в жизни не случайно. Главное, что все живы! Кармический год, наверное, не случайно дает мне знак: снизить темпы, обратить внимание на свое здоровье и начать заботиться прежде всего о себе, а потом о других…", – добавила Илона.

Илона Гвоздева попала в ДТП / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно в ДТП попала Оля Цыбульская и обратилась к украинцам с важной просьбой.

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