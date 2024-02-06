Ірина Федишин показала свого тата й замилувала його вітаннями

Українська співачка Ірина Федишин звернулася до тата з нагоди важливого свята.

Сьогодні, 6 січня, рідна людина артистки святкує день народження. Так, у своєму фотоблогу Ірина присвятила татові допис. На зображенні співачка постає з іменинником на тлі ялинок. Вочевидь, світлина була зроблена під час їхнього сімейного відпочинку у Карпатах.

Ірина Федишин з татом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Під фото Федишин залишила теплі вітальні слова для батька:

"Тато, вітаю з Днем народження! Найкращий тато, найтурботливіший дідусь, любимо безмежно. Дякую за Вашу турботу і любов. Дякую Богові, що Ви у нас є. Нехай Господь дарує міцне здоров'я і щасливі довгі роки життя. З Днем народження", - зворушила знаменитість.

Своєю чергою, шанувальники зірки також розділили святкові емоції й долучилися до вітань:

Найщиріші та найкращі вітаннячка Вашому татові

Вітаю тата з днем народження! Бажаю здійснення усіх бажань і всього найкращого

Найщиріші вітання! Міцного здоров’я, миру, сімейного затишку та довгих років життя

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показала рідкісне фото зі своєю мамою, з якою теж відпочивала у горах.

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