Зеленський доручив створити новий рід військ — указ

Президент доручив Кабміну та Генштабу створити у ЗСУ окремий рід сил для дронів.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони" з метою нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Про це йдеться у документі від 6 лютого.

Зеленський доручив Кабінету міністрів разом з Генеральним штабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ, а за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

ДОдамо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про результат ударних підрозділів БпЛА - мінус 141 окупант.

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