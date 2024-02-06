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Зеленский поручил создать новый род войск — указ

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Зеленский поручил создать новый род войск — указ

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент поручил Кабмину и Генштабу создать в ВСУ отдельный род сил для дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал указ №51/2024 "О наращивании способностей сил обороны" с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению готовности к применению таких систем по назначению.

Об этом говорится в документе от 6 февраля.

Зеленский поручил Кабинету министров вместе с Генеральным штабом разработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ, а по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Добавим, что этот указ вступает в силу дня его опубликования.

Напомним, ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о результате ударных подразделений БпЛА — минус 141 оккупант.

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