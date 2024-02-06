Танки, БМП, ППО і не тільки: Rheinmetall озвучив заплановану допомогу Україні

Україна отримає ще десятки тисяч боєприпасів.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall наразі єдиний обороний підрядник, який здатний постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру. Україна упродовж найближчих років отримає постачання танків, БМП, артилерійських боєприпасів і не тільки.

Про те, яку допомогу отримала та отримає Україна - йдеться на сторінці Rheinmetall.

Що вже отримала Україна:

"Rheinmetall тепер є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру", - йдеться в заяві.

Йдеться про снаряди для:

20-мм для бойової машини піхоти Marder;

40-мм боєприпаси;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танкові боєприпаси для "Леопарда 2".

Концерн залишається великим стратегічним партнером щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів.

"Уже поставлено кілька десятків тисяч снарядів. До кінця 2023 року також було виготовлено і поставлено 40 000 з 300 000 боєприпасів 35-мм до зеніток "Гепард", - мовиться у повідомленні.

Заплановані поставки боєприпасів

Цього, 2024 року, Україна отримає ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм. У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч снарядів 2025 року.

"Ще одна держава-член НАТО доручила компанії Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155 боєприпасів. Снаряди буде вироблено іспанською компанією Rheinmetall Expal Munitions, їх мають поставити 2025 року", - кажуть у компанії.

Танки для України

Компанія також уклала контракт з Україною щодо постачання 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і два танки Leopard 1 для автошколи.

"За дорученням урядів Нідерландів і Данії компанія Rheinmetall поставить 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два таких бойових танки вже доставлені для навчання українських збройних сил. Решту танків буде передано цього року", - пише Rheinmetall.

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Системи ППО

Україна отримає також сучасна система Skynex від Rheinmetall. Вона призначена для операцій на дуже близьких дистанціях, де керовані ракети неефективні.

"Використання програмованих боєприпасів повітряного вибуху калібру 35 мм Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет", - вказано у повідомленні.

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Вперше система Skynex була передана українським збройним силам. Поставки систем Skynex продовжаться протягом 2024 року.

Крім того, у довгостроковій перспективі Україні знадобиться допомога у відновленні власної оборонної промисловості та переорієнтації виробництва на західні стандарти.

Нагадаємо, гендиректор Rheinmetall Italia Алессандро Ерколан заявив, що наприкінці 2023 року Україні було передано першу батарею ЗРК Skynex. Ця новина викликала подив у аналітиків, адже вона не збігається з планами військових постачань.

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