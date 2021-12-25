Ірина Горова про свого ексчоловіка Потапа: "Він моя любов"

Жінка зізналась, як реагує на те, що її називають колишньою Потапа.

Ексдружина Потапа, продюсерка Ірина Горова вже давно розлучилася з музикантом.

Втім, зірку й досі багато хто сприймає, як колишню Потапа. Як розповіла Ірина в інтерв'ю "Відверто.LIVE", її це зовсім не бентежить. Тим більше, вони разом багато чого пережили, тому це не дивно, що деякі асоціюють Ірину з Потапом.

"Потап – він партнер, продюсер. Ми як два крила одного птаха. Він мегатворчий, круто пише. Я про нього можу годинами говорити, він теж моя любов, але інакша. Як таке червоне вино, яке дуже довго відстоювалось у бочках. І деякі мене з ним асоціюють. Якщо брати телефони, я там "Іра Потап", – розповіла Горова.

Ірина Горова, Потап та їхній син

Ірина запевнила, що для неї головне те, що вона знає свої можливості. А якщо хтось її сприймає, як колишню Потапа, продюсерка спокійно на це реагує.

"Я абсолютно не боюся, що мене хтось вважатиме просто колишньою дружиною Потапа. Я знаю, хто я така, я розумію свою цінність. Звичайно, працюю над особистим брендом. Я вважаю, що я значно об'ємніша і про це має дізнатися світ. От він про це і дізнається", - поділилася Ірина.

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