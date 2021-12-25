Ирина Горова о своем экс-муже Потапе: "Он моя любовь"

Женщина призналась, как реагирует на то, что ее называют бывшей Потапа.

Экс-жена Потапа, продюсер Ирина Горова уже давно рассталась с музыкантом.

Впрочем, звезду до сих пор многие воспринимают как бывшую Потапа. Как рассказала Ирина в интервью "Відверто.LIVE", ее это совсем не смущает. Тем более, они вместе многое пережили, поэтому неудивительно, что некоторые ассоциируют Ирину с Потапом.

"Потап – он партнер, продюсер. Мы как два крылья одной птицы. Он мега-творческий, круто пишет. Я о нем могу часами говорить, он тоже моя любовь, но другая. Как такое красное вино, которое очень долго отстаивалось в бочках. И некоторые меня с ним ассоциируют… Если брать телефоны, я там "Ира Потап", – рассказала Горова.

Ирина Горова, Потап и их сын

Ирина заверила, что для нее главное, что она знает свои возможности. А если кто-то ее воспринимает как бывшую Потапа, продюсер спокойно на это реагирует.

"Я совершенно не боюсь, что меня кто-то считает просто бывшей женой Потапа. Я знаю, кто я такая, я понимаю свою ценность. Конечно, работаю над личным брендом. Я считаю, что я значительно объемнее и об этом должен узнать мир. Вот он об этом и узнает", – поделилась Ирина.

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