Іван Дорн погодився за чималий гонорар дати концерт росіянам – ЗМІ

Співак Іван Дорн зібрався за чималу суму коштів заспівати для росіян.

Принаймні так стверджують російські пропагандисти, які дізналися про майбутній виступ виконавця та навіть продемонстрували його райдер. Зазначається, що артист нібито погодився заспівати на корпоративі, а його замовником став росіянин. Концерт запланований у Казахстані.

Як стверджують пропагандисти, Іван Дорн погодився виступати за понад 46 тисяч доларів. Співак нібито співатиме на сцені 40-45 хв та не цуратиметься виконувати російськомовні треки.

Нібито райдер Івана Дорна

Що ж стосується війни в Україні, то в райдері артиста є теж про це пункт. На події нібито мають бути присутні лише ті росіяни, які дотримуються нейтральної позиції щодо російського вторгнення. Утім, можуть бути винятки, якщо на концерті не буде проросійських провокацій.

Однак, стверджувати, чи дійсно Іван Дорн виступатиме для росіян, не можна. Сам артист це не коментує. Щоправда, раніше співак вже потрапляв у відповідний скандал, коли у новорічну ніч розважав росіян на Балі.

Нагадаємо, Іван Дорн засудив російське вторгнення до України. Раніше він активно говорив про злочини окупантів, однак наразі від коментарів утримується. Дорн із сім'єю живе за кордоном, а до України повертатися не квапиться, як говорить, боїться, що не зможе потім виїхати.

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