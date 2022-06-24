Kalush Orchestra заспівають на одній сцені з Біллі Айліш

Kalush Orchestra заспівають на одній сцені з Біллі Айліш

Український гурт Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022" почав ативно їздити країнами та давати благодійні концерти.

Зокрема, сьогодні ввечері, 24 червня, колектив виступить на одному з найбільших музичних фестивалів у світі - "Гластонбері", який відбудеться у Великій Британії.

Разом з Kalush Orchestra виступатимуть чимало світових знаменитостей. Зокрема, окрім українців, на фестивалі у Великій Британії співатимуть американська співачка Біллі Айліш та репер із Каліфорнії Кендрік Ламар.

Як зізнаються Kalush Orchestra, хоч вони кожного дня виступають у новій країні, утім, фідбек від глядачів завжди однаковий – "пацани з України виступили найкраще".

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

"Виступаємо на одному з найбільших світових фестивалів "Гластонбері". На одній сцені з Біллі Айліш та Кендрік Ламаром. У нас кожного дня нове місто і нова країна, але кожного разу однаковий фідбек — "пацани з України виступили найкраще". Далі — більше, це лише початок", - поділилася музиканти гурту Kalush Orchestra.

Нагадаємо, нещодавно також український гурт The Hardkiss виступив на одній сцені з легендарним американським металгуртом Metallica. Концерт відбувся 22 червня у Празі.

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