Катерина Осадча похизувалася помітно підрослими синами від Юрія Горбунова

Ведуча разом з хлопчиками вітала з Великоднем.
Телеведуча Катерина Осадча потішила прихильників сімейним контентом.
У своєму Instagram ведуча опублікувала фото, на яких зображена разом із синами від шоумена Юрія Горбунова. Зокрема, знаменитість з 6-річним Іваном та однорічним Данилом вітала прихильників з Великоднем.
"Зі світлим святом, з Великоднем! Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий омріяний спокій. Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі. Зі святом. Христос Воскрес!" – написала ведуча.
До речі, сини допомагали Катерині готуватися до Великодня, зокрема розмальовували писанки.
Щоправда, за словами Осадчої, її помічників надовго не вистачило, адже Іван та Данило почали гратися один з одним.
Нагадаємо, українські знаменитості вже привітали православних вірян з великим святом - Великоднем. У цей особливий день зірки мають одне бажання – скорішої перемоги України у війні з росією.
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