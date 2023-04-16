Катерина Осадча похизувалася помітно підрослими синами від Юрія Горбунова

Телеведуча Катерина Осадча потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram ведуча опублікувала фото, на яких зображена разом із синами від шоумена Юрія Горбунова. Зокрема, знаменитість з 6-річним Іваном та однорічним Данилом вітала прихильників з Великоднем.

"Зі світлим святом, з Великоднем! Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий омріяний спокій. Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі. Зі святом. Христос Воскрес!" – написала ведуча.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, сини допомагали Катерині готуватися до Великодня, зокрема розмальовували писанки.

Син Катерини Осадчої і Юрія Горбунова - Іван / Фото: instagram.com/kosadcha

Щоправда, за словами Осадчої, її помічників надовго не вистачило, адже Іван та Данило почали гратися один з одним.

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, українські знаменитості вже привітали православних вірян з великим святом - Великоднем. У цей особливий день зірки мають одне бажання – скорішої перемоги України у війні з росією.

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