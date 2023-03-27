Кеті Перрі підтримала візит свого чоловіка Орландо Блума до України: "Ти - герой"

Американська співачка Кеті Перрі відреагувала на візит свого чоловіка, голлівудського актора Орландо Блума, до України.

Знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram відео з зустрічі зірки кіно з президентом України Володимиром Зеленським. Кеті підтримала позицію чоловіка та заявила, що дуже пишається його роботою для UNICEF.

"Я так пишаюся роботою, яку ти робиш разом з UNICEF, коханий. Ти - герой і в реальному житті", - написала Перрі.

Під час своєї зустрічі з Зеленським актор обговорив проблеми українських дітей та питання їхньої безпеки, які виникли через повномасштабне російське вторгнення до України.

"Ми всі знаємо, що принесла ця агресія і наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни. Під час зустрічі ми обговорили проекти гуманітарної допомоги, питання відбудови, орієнтовані саме на інтереси дітей. UNICEF і наші команди будуть працювати над кількома напрямками, наближати перемогу і повертати українським дітям щасливе дитинство", - розповів про зустріч Блум.

Нагадаємо, 26 березня Орландо Блум приїхав до України. Голлівудський актор зустрівся з дітьми у центрі "Спільно" та побував у звільненому від окупантів Ірпені.

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