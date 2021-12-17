Колишня Ілона Маска трішки спустила трусики і похвалилася стрункістю

Grimes відмовилася від епатажного образу.

Канадійська співачка та колишня кохана винахідника Ілона Маска – Grimes – відома своїми епатажними вбраннями.

Втім, цього разу 33-річна артистка здивувала більш повсякденним образом. У фотоблогу Клер Буше (ім'я виконавиці — Ред.) запостила кадр, де позувала з розпущеним волоссям, одягнена лише у футболку та чорні трусики. Ексобраниця мультимільярдера, яка народила йому сина, трішки спустила білизну і похвалилася стрункістю та ніжками.

Grimes / instagram.com/grimes

"Жахлива долина стала мілкою", – загадково підписала кадр Клер.

За добу фото зібрало понад 260 тисяч вподобань та 2,5 тисячі коментарів.

"Класичне фото дівчини після розриву", "Ти вкрала моє серце", "Крихітко, ти неймовірна", – писали фоловери.

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