Макрон сподівається на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні.
Про це пише "Інтерфакс"
"Ми хотіли б просунутися у цій роботі найближчими тижнями", — сказав він.
Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.
"Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення", — зауважив він.
За його словами, санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.
"Це конфіденційна інформація, яка буде опублікована, якщо цього вимагатиме розвиток подій", — сказав він.
За його словами, зараз пріоритетнішим є політичне врегулювання та діалог.
Макрон також повідомив, що лідери країн ЄС на саміті, що завершився в ніч на п'ятницю, продовжили на пів року обмежувальні заходи, що вже діяли проти РФ.
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