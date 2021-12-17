Макрон сподівається на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні

Макрон сподівається на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на прогрес у роботі "нормандського формату" у найближчі тижні.

Про це пише "Інтерфакс"

"Ми хотіли б просунутися у цій роботі найближчими тижнями", — сказав він.

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.

"Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення", — зауважив він.

За його словами, санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.

"Це конфіденційна інформація, яка буде опублікована, якщо цього вимагатиме розвиток подій", — сказав він.

За його словами, зараз пріоритетнішим є політичне врегулювання та діалог.

Макрон також повідомив, що лідери країн ЄС на саміті, що завершився в ніч на п'ятницю, продовжили на пів року обмежувальні заходи, що вже діяли проти РФ.

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