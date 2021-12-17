Макрон надеется на прогресс в работе "нормандского формата" в ближайшие недели

Макрон надеется на прогресс в работе "нормандского формата" в ближайшие недели

Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе "нормандского формата" в ближайшие недели.

Об этом пишет "Интерфакс"

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он.

Макрон отметил важность диалога с РФ по теме Украины.

"Нам нужно найти путь, который ведёт к дискуссиям и к политическому решению", - заметил он.

По его словам, санкции, которые ЕС будет готов ввести в случае нападения России на Украину, сейчас нет смысла озвучивать публично.

"Это конфиденциальная информация, которая будет опубликована, если этого потребует развитие событий", - сказал он.

По его словам, сейчас приоритетнее политическое урегулирование и диалог.

Макрон также сообщил, что лидеры стран ЕС на завершившемся в ночь на пятницу саммите продлили на полгода уже действовавшие против РФ ограничительные меры.

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