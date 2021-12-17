Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты помогают стать обладателем собственной жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 декабря 2021 года рассказывает, что Девам нужно больше работать, а Скорпионам – не увязнуть в прошлом.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Смело двигайтесь вперед. На работе – преуспевайте. В отношениях стремитесь к искренности.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Иерофант"
Хороший день для заключения договоров. В отношениях стремитесь к доверию. А на работе найдите единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка кубков"
Придется от чего-то избавиться, чтобы двигаться дальше. На работе нужно отдохнуть. В отношениях нужно понять, что вы хотите дальше.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка мечей"
Надо успокоиться. В отношениях добавьте уют. А на работе отправляйтесь в длительный отпуск.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях нужно расслабиться. На работе ожидайте повышения.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. На работе вдохновляйтесь делом, которым вы поступаете. В любви прибавьте страсти.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка жезлов"
Перед вами открываются новые возможности, пора ими воспользоваться. В отношениях начните новый период. На работе задумайтесь над новым проектом.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладейте новыми навыками и умениями.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Двигайтесь к новым победам. В отношениях стремитесь к победе. На работе действуйте активнее.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Месяц"
Скрытое может стать очевидным. На работе опирайтесь на проблемы. В отношениях вам могут поступить больно.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте энергию во все сферы вашей жизни. В отношениях смело двигайтесь вперед. На работе добавьте страсти к труду.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открывается весь мир. В отношениях ждите чего-то большего. На работе действуйте с умом.
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