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Коля Сєрга прокоментував діяльність скандального Влада Ями, який перебуває за кордоном

Коля Сєрга прокоментував діяльність скандального Влада Ями, який перебуває за кордоном

Коля Сєрга прокоментував діяльність скандального Влада Ями, який перебуває за кордоном

Коля Сєрга та Влад Яма

Артист відповів, чи спілкувався з зіркою.

Український співак і телеведучий Коля Сєрга, який боронить Україну на передовій, розповів про своє ставлення до хореографа Влада Ями.

За словами виконавця, йому абсолютно нецікаве життя зірки, який з початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. Щоправда, деякі світлини Влада все ж потрапляють йому в Мережі. Втім, Коля нині вважає недоречними намагання достукатися до артиста, не знаючи його аудиторії. На думку співака, це не матиме жодного корисного результату і все буде марно.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Не знаю, що він робить. Бачив фото, на якому він біля смітника з якоюсь валізою. Здається, щось таке було. Я нічого про нього не знаю. Він не настільки цікавий персонаж, щоб звертатися до його аудиторії. Тому що ти не розумієш, хто його аудиторія. Щоб що? Сказати "гей, козел"? Навіщо?", - висловився Сєрга в коментарі UWN.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Влад Яма втрапив у новий скандал в Мережі. Зокрема, з нагоди власного професійного свята танцівник опублікував неочікуване фото з Криму й розгнівав українців.

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