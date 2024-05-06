Коля Сєрга прокоментував діяльність скандального Влада Ями, який перебуває за кордоном

Український співак і телеведучий Коля Сєрга, який боронить Україну на передовій, розповів про своє ставлення до хореографа Влада Ями.

За словами виконавця, йому абсолютно нецікаве життя зірки, який з початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. Щоправда, деякі світлини Влада все ж потрапляють йому в Мережі. Втім, Коля нині вважає недоречними намагання достукатися до артиста, не знаючи його аудиторії. На думку співака, це не матиме жодного корисного результату і все буде марно.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Не знаю, що він робить. Бачив фото, на якому він біля смітника з якоюсь валізою. Здається, щось таке було. Я нічого про нього не знаю. Він не настільки цікавий персонаж, щоб звертатися до його аудиторії. Тому що ти не розумієш, хто його аудиторія. Щоб що? Сказати "гей, козел"? Навіщо?", - висловився Сєрга в коментарі UWN.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Влад Яма втрапив у новий скандал в Мережі. Зокрема, з нагоди власного професійного свята танцівник опублікував неочікуване фото з Криму й розгнівав українців.

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