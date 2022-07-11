Лідер Kozak System припустив, де перебуває Винник: "Він зараз не в Україні"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії співак Олег Винник просто зник з інформаційного простору. Фани ж задаються запитанням, куди подівся їхній кумир.

Український музикант, лідер гурту Kozak System Іван Леньо заявив, що Олега Винника нині немає в Україні.

На думку Леньо, співак перебуває у Німеччині. Іван поміркував, чи зможе Олег знову займатися творчістю в Україні. Можливо, Винник і випустить якусь пісню та нагадає про себе. Леньо переконаний, що українці не повірять Виннику.

"Він зараз не в Україні. Він, швидше за все, в Німеччині. Коли ми переможемо, він просто випаде з човна історії. Може, він і принесе пісню, але ця пісня викликатиме емоцію, яка називається: "Не вірю! Олеже, не вірю!". Я не скажу йому: "Де ти був?". Ти просто сам, Олеже, повинен розуміти, що якщо випадаєш з історичного контексту, з цього українського човна, який бореться з російською імперією, ти просто станеш ніким. Ти будеш непотрібний своїй дружині, своїм дітям. Що ти їм, цим дітям, скажеш?" – емоційно сказав Іван Леньо в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Водночас лідер Kozak System зауважив, що українські артисти, які від початку повномасштабної війни жодним чином не проявили себе, вони – боягузи. Замість того, щоб воювати на фронті або волонтерити, певні зірки втекли за кордон та не висловлювалися про напад Росії на Україну.

"Дорогі слухачі або фанати Винника, або інших артистів, які вас обманювали, що вони люблять Україну, і співали вам пісні нечесні і зараз не проявили себе як громадяни України. Вони навіть не те, що не на фронті, вони навіть не волонтерять. Просто знайте, що ваші кумири – сцикуни!" – додав Леньо.

Зауважимо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала інформацію про Олега Винника. Про проблеми зі здоров'ям, поганий вигляд та декілька дописів про війну читайте тут.

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