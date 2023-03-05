Літак Вікторії Варлей з "Холостяка-12" загорівся під час польоту

Акторка та учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей розповіла про 27-годинний аварійний політ до Маямі.

Неприємний інцидент стався, коли акторка разом зі своїм чоловіком саме поверталася з відпочинку на Гаваях. У сторіз в Instagram Вікторія розповіла, що під час польоту сталося непередбачуване.

Під час посадки задня частина літака несподівано загорілася. Вікторія не одразу зрозуміла, що відбувається, адже увесь час спала.

"Я вже в Маямі, я вже вдома. Але всю ніч я летіла з Гаваїв до Маямі, увесь шлях зайняв приблизно 27 годин. Дуже довго, були затримки. Коли ми вже сідали в Маямі, наш літак горів. Я спала, чоловік мене розбудив і сказав "Віка, в нас палає зад літака", а я далі спала. Але потім я вже зрозуміла, що коли ми сідали, ми вже просто горіли", - розповіла Варлей.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

На щастя, обійшлося без постраждалих і акторка без проблем змогла зрештою дістатися додому.

Нагадаємо, днями небезпечний інцидент трапився з родиною голлівудського актора Метью Макконагі - у його літак під час польоту влучила блискавка.

Читайте також: