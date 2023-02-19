MamaRika пригадала своє перше кохання: "Майже рік із драмами, сльозами"

Українська співачка MamaRika пригадала своє перше кохання.

Зокрема, виконавиця вперше закохалася у 10 класі. Юнака звали Юрієм. Артистка зізналась, що вони майже рік зустрічалися. У їхніх стосунках були і драми, і сльози. Пара то сварилася та мирилася. Однак, стосунки їхні все ж таки добігли кінця.

"10 клас, його звали Юрка. Майже рік мексиканського серіалу, із драмами, сльозами, дитячим максималізмом, розходженням і сходженням кожного дня, і всім решта. Класно було", - пригадала артистка.

MamaRika перше кохання зустріла у 10 класі / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, нині MamaRika щаслива у шлюбі із гумористом Сергієм Середою. Пара почала зустрічатися 2015 року. Вже 2020 року закохані зіграли омріяне весілля у Таїланді. Влітку 2021 року у подружжя народився син Давід.

До речі, нещодавно MamaRika та Сергій Середа святкували річницю їхнього шлюбу. З нагоди свята співачка показала світлини з їхнього казкового весілля.

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