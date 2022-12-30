Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міша Крупін зіграв на скрипці гімн України під час ракетної атаки РФ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
492
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міша Крупін зіграв на скрипці гімн України під час ракетної атаки РФ

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Музикант поділився промовистим відео.

Екссоліст гурту "Корупція" Міша Крупін зіграв на скрипці під час ранкової ракетної атаки Росії по українським містам 29 грудня.

Аби підтримати своїх шанувальників, музикант виконав гімн України та поділився цим відео на своїй сторінці в Instagram.

"Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги! Україна непереможна!", - підписав ролик Крупін. 

У коментарях підписники виконавця подякували йому за таку підтримку і написали, що в такі миті дійсно відчувають, що наш народ не зламати. 

  • Світло в наших серцях!
  • Міша, дякую! Тримаймося!
  • Україна - непереможна, Крупін - неперевершений!

Нагадаємо, 29 грудня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Нікіта Добринін, Злата Огнєвіч та інші зірки українського шоубізнесу відреагували на ворожі обстріли. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
492
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація