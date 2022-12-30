Міша Крупін зіграв на скрипці гімн України під час ракетної атаки РФ

Екссоліст гурту "Корупція" Міша Крупін зіграв на скрипці під час ранкової ракетної атаки Росії по українським містам 29 грудня.

Аби підтримати своїх шанувальників, музикант виконав гімн України та поділився цим відео на своїй сторінці в Instagram.

"Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги! Україна непереможна!", - підписав ролик Крупін.

У коментарях підписники виконавця подякували йому за таку підтримку і написали, що в такі миті дійсно відчувають, що наш народ не зламати.

Світло в наших серцях!

Міша, дякую! Тримаймося!

Україна - непереможна, Крупін - неперевершений!

Нагадаємо, 29 грудня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Нікіта Добринін, Злата Огнєвіч та інші зірки українського шоубізнесу відреагували на ворожі обстріли.

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