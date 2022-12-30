Літак-навідник ракет "Сергій Атаянц" полетів з Білорусі до Росії

Судно базувалося на аеродромі в Мачулищах, що поблизу Мінська.

З Білорусі на територію Російської Федерації повертається літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц". Його використовують для коригування ракетних ударів.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - йдеться у повідомленні.

До слова, Іл-76 перебував у Білорусі від 14 грудня.

Як повідомлялося, 25 грудня на білоруському аеродромі "Мачулищі" загорівся один з винищувачів МіГ-31К військово-космічних сил РФ. Внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна, через що винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря.

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