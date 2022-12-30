Самолет-наводчик ракет "Сергей Атаянц" улетел из Беларуси в Россию

Судно базировалось на аэродроме в Мачулищах близ Минска.
Из Беларуси на территорию Российской Федерации возвращается самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц". Его используют для корректировки ракетных ударов.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
"Из Беларуси летит ДРЛО А-50 ВКС РФ. По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, взлетевшего с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в Беларусь РФ", — говорится в сообщении.
К слову, Ил-76 находился в Беларуси с 14 декабря.
Как сообщалось, 25 декабря на белорусском аэродроме "Мачулищи" загорелся один из истребителей МиГ-31К военно-космических сил РФ. В результате возгорания произошло повреждение двигателя, из-за чего истребитель в ближайшее время не сможет подниматься в воздух.
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