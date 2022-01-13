На 1+1 відбудеться прем'єра мюзиклу "Нова Снігова Королева" з Поляковою: дата і час

На 1+1 відбудеться прем'єра мюзиклу "Нова Снігова Королева" з Поляковою: дата і час

Співачка виконала головну роль.

14 січня о 9:25, одразу після "Сніданку з 1+1", на телеканалі "1+1" покажуть прем'єру новорічного мюзиклу "Нова Снігова королева" із Олею Поляковою у головній ролі.

Сценарій для мюзиклу написали автори Студії "Квартал 95". Це масштабний мюзикл бродвейського формату за мотивами казки "Снігова Королева".

Мюзикл "Нова Снігова Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Також у мюзиклі глядачі 1+1 побачать Дмитра Коляденка, який зіграв бабусю Герди, а у ролі Кая на великій сцені дебютував Михайло Соколовський. Актор Володимир Горянський зіграв Санту, неочікуваного героя для культової зимової казки Ганса Крістіана Андерсена.

Мюзикл "Нова Снігова Королева" / пресслужба каналу "1+1"

"Унікальність шоу у тому, що було створено колосальну кількість авторського матеріалу – музичного, хореографічного, мистецького. Усі музичні партії, танцювальні номери, кожна деталь костюмів та декорацій написана, відмальована, вигадана саме для цієї постановки. Команда кращих постановників України створила шоу, яке могло б сяяти навіть на бродвейській сцені", - прокоментувала Оля Полякова.

Мюзикл "Нова Снігова Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Над створенням цього інтерактивного шоу для всієї родини протягом кількох місяців працювала величезна команда: автор оригінальної музики, один з найпопулярніших композиторів - Дмитро Саратський. Проникливі тексти до пісень написала Анна Завальська. Режисер і хореограф Олександр Лещенко динамічно вибудував дію й створив хореографічну партитуру постановки. Спеціально для мюзиклу було створено більше 50 костюмів, а головною окрасою стала, звісно, білосніжна сукня Снігової Королеви – Олі Полякової.

Мюзикл "Нова Снігова Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Дивіться мюзикл "Нова Снігова королева" 14 січня о 9:25 на телеканалі 1+1.