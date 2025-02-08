На Jerry Heil просто під час виступу на сцені впали декорації

На концерті української співачки Jerry Heil просто під час її виступу на сцені впали декорації.

Так, артистка 8 лютого давала концерт у Братиславі. Під час виконання пісні Teresa & Maria, з якою вона разом із alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", впали декорації. На щастя, виконавиця не постраждала.

"Сцена почала валитися під час Teresa & Maria! Якщо це знак, то який?" – зазначила артистка.

На концерті Jerry Heil просто під час виступу почали падати декорації

До слова, цьогоріч співачка могла б виступити як гостя у фіналі Національного відбору. Однак Jerry Heil була за кордоном, тож вмикали відеозапис з її номером. Тож, якщо це й знак, то саме той, що на нацвідборі однозначно чекали на артистку.

Зазначимо, наразі триває Національний відбір на "Євробачення-2025". Вже незабаром стане відоме ім'я артиста, який представить Україну на міжнародному конкурсі. Поки ж пропонуємо подивитися текстову онлайн-трансляцію, яку веде редакція сайту ТСН.ua, та дізнатися про найцікавіші події на конкурсі.

Читайте також: