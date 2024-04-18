На концерті Анастасії Приходько вибухнув прожектор

Це сталося під час концерту виконавиці у Чигирині.

Українська співачка Анастасія Приходько шокувала, що просто під час її концерту вибухнув прожектор.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Інцидент стався у місті Чигирин, Черкаська область, де артистка виступала 17 квітня. Знаменитість зізналась, що не на жарт перелякалася. Ба більше, Анастасія Приходько серйозно замислилася над тим, аби сходити до церкви, адже в її концертному турі "Холодно" стаються різні неприємні події.

"У мене під час концерту вибухнув прожектор…Що не день, то якісь пригоди. Треба до церкви! Дякую, Чигирине, за підтримку!" – поділилася артистка.

Анастасія Приходько висловилася про концерт у Чигирині / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка також розповіла, як їй даються концерти в Черкаській області. Анастасія Приходько говорить, що в Черкасах часто лунають сигнали повітряної тривоги. Виконавиця зізналась, що їй неабияк лячно, коли під час загрози обстрілів вона перебуває в незнайомому місці.

"У Черкасах так багато тривог. Я коли вдома, то не так хвилююсь. Коли я десь у незнайомому місті, то просто лячно", - зізналась виконавиця.

Анастасія Приходько в Черкасах / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько потрапила в ДТП, коли їхала з концертом до міста Чорнобай. Співачці довелося викликати евакуатор, адже авто не могло їхати власним ходом.

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