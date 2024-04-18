Росіяни випустили чотири ракети по Селидовому: що відомо

Вночі проти четверга, армія Російської Федерації вдарила чотирма ракетами по місту Селидове Донецької області. Загинула жінка.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції та в пресслужбі ДСНС.

"Сьогодні вдосвіта російські війська завдали удару по житловому сектору міста Селидове Покровського району. З-під завалів приватного житлового будинку співробітники ДСНС вилучили тіло жінки 1961 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через російський обстріл зайнялося два приватні житлові будинків. Рятувальники пожежі ліквідували. Крім того, було зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю й крамницю.

До слова, вночі проти 18 квітня армія РФ завдала по Донеччині 10 ракетних ударів. Шість ракет окупанти спрямували на Покровськ, пошкодили СТО, підприємство та 8 цивільних авто, а чотирма - атакували Селидове.

Як повідомлялося, зранку 18 квітня РФ атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Ціллю окупантів були об’єкти критичної інфраструктури. Сили ППО збили усі дрони.

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