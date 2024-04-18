На концерте Анастасии Приходько взорвался прожектор

Это произошло во время концерта исполнительницы в Чигирине.

Украинская певица Анастасия Приходько шокировала, что прямо во время ее концерта взорвался прожектор.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Инцидент произошел в Чигирине, Черкасская область, где артистка выступала 17 апреля. Знаменитость призналась, что не на шутку испугалась. Более того, Анастасия Приходько серьезно задумалась над тем, чтобы сходить в церковь, ведь в ее концертном туре "Холодно" происходят разные неприятные события.

"У меня во время концерта взорвался прожектор… Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!" – поделилась артистка.

Анастасия Приходько высказалась о концерте в Чигирине / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица рассказала, как ей даются концерты в Черкасской области. Анастасия Приходько говорит, что в Черкассах часто раздаются сигналы воздушной тревоги. Исполнительница призналась, что ей очень страшно, когда во время угрозы обстрелов она находится в незнакомом месте.

"В Черкассах так много тревог. Я когда дома, то не так волнуюсь. Когда я где-то в незнакомом городе, то прямо страшно", — призналась исполнительница.

Анастасия Приходько в Черкассах / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно Анастасия Приходько попала в ДТП, когда ехала с концертом в город Чернобай. Певице пришлось вызвать эвакуатор, ведь автомобиль не мог ехать собственным ходом.

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