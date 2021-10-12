Надя Дорофєєва на подвір'ї задерла светр та похизувалась грудьми

Зірка захопила осіннім образом.

Українська співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників пікантною світлиною.

Так, зірка показала, як відпочиває у вільний від роботи час. Артистка вирішила провести свій вихідний у себе вдома та насолодитися осіннім темпом.

"Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут ніяка кава не врятує! Тому зараз намагаюся залишати неділю вихідний днем, провести його для себе, щоб потім з новими силами розпочинати робочий тиждень", - поділилася знаменитість.

Надя Дорофеева / Instagram Наді Дорофєєвої

До слова, Надя обрала стильний лук та пішла фотографуватися на подвір'я. Виконавиця настільки захопилася процесом, що на одній світлині вирішила задерти свій светр та похизуватися грудьми. До речі, видно, що у Наді пружний прес.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання