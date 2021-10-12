Надя Дорофеева во дворе задрала свитер и похвасталась грудью

Звезда очаровала осенним образом.

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантной фотографией.

Звезда показала, как отдыхает в свободное от работы время. Артистка решила провести свой выходной у себя дома и насладиться осенним темпом.

"Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Здесь никакой кофе не спасет! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходной днем, провести его для себя, чтобы потом с новыми силами начинать рабочую неделю", — поделилась знаменитость.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

К слову, Надя выбрала стильный лук и пошла фотографироваться во двор. Исполнительница настолько увлеклась процессом, что на одной фотографии решила задрать свой свитер и похвастаться грудью. Кстати, видно, что у Нади упругий пресс.

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