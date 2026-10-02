"Не було кохання з першого погляду": Шоптенко розкрила правду про чоловіка-австрійця та їхній роман

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографка Олена Шоптенко розкрила подробиці стосунків із чоловіком-австрійцем Крістіаном та зізналася, що їхній роман розвивався зовсім не за сценарієм кохання з першого погляду.

Нещодавно Шоптенко вперше публічно розповіла про свого обранця. Ним став австрієць Крістіан, який працює у сфері безпеки та кризового менеджменту. Пара не поспішала виносити особисте життя на загал. За словами Олени, їхні почуття формувалися поступово. Зрештою саме цей спокійний розвиток стосунків привів їх до шлюбу.

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«Можу сказати, що це не було кохання з першого погляду. Моя любов до нього зростала з кожною нашою взаємодією, зі спільними подіями, переживаннями та ситуаціями. І рішення одружитися було прийняте спокійно й виважено», — розповіла хореографка в інтерв’ю Viva!.

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Олена Шоптенко з чоловіком / © marieclaire.ua

Особливо Олену тішить ставлення чоловіка до її професії. Крістіан не просто приймає танці як важливу частину її життя, а хоче розділяти це захоплення разом із нею. Саме тому він відповідально поставився до їхнього весільного танцю.

«Він щиро хоче, щоб ми разом розділяли цю частину мого життя, і мені дуже приємно, що він хоче бути дотичним до того, чим я займаюся. Саме тому він так відповідально поставився до нашого весільного танцю, і для мене це дуже цінно», — поділилася Шоптенко.

Олена Шоптенко з чоловіком / © marieclaire.ua

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко оголосила, що втретє вийшла заміж, а деталі святкування виявилися надзвичайно вишуканими.

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