Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олександра Заріцька зізналась, що почала страждати від тривожності: "Плачу кожен день"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
354
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олександра Заріцька зізналась, що почала страждати від тривожності: "Плачу кожен день"

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Артистка показала, як заспокоїтися під час нападів тривожності.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що від початку повномасштабної війни почала страждати від тривожності.

Знаменитість поділилася, що вона менше довіряє людям, плаче щодня та погано спить вночі.

"Якщо чесно, то не найкращий період у моєму житті. Від початку війни я стала дуже тривожною, не довіряю людям. Я по 10 разів перевіряю, чи зачинила двері. Дуже часто прокидаюся серед ночі. Плачу кожен день. Сльози якраз допомагають, цього не треба боятися, соромитися", - розповіла співачка на YouTube-каналі "Поліція Івано-Франківської області".

Заріцька також показала, що робити під час нападів тривожності та як швидко заспокоїтися.

"Схрести долоні, зачепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелик. Приклади долоні до грудей та по черзі ритмічно постукай себе по ключицях. Через внутрішні вібрації ти почуєш звуки, ніби гучне серцебиття. Це заспокоїть тебе. Продовжуй цю вправу, поки не відчуєш, що дихання вирівнялося", - показала Олександра.

Нагадаємо, нещодавно співачка вирішила змінити свій імідж та пофарбувала самостійно волосся. Артистка показала, який вигляд тепер має.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
354
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація