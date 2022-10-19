Ольга Сумська показала, як на підлозі в гардеробній сидить під час повітряної тривоги

Артистка показала, як облаштувала бомбосховище у себе вдома.

Українська акторка Ольга Сумська наразі разом з чоловіком, актором Віталієм Борисюком перебуває вдома у Києві.

На сторінці в Instagram артистка показала, де ховається, коли оголошують повітряну тривогу. Так, артистка облаштувала бомбосховище у своїй гардеробній.

У фотоблогу Сумська розмістила знімки, де у гардеробній сидить на підлозі, вкрившись ковдрою. Поруч з зіркою – її домашні улюбленці:

Ольга Сумська у бомбосховищі у себе вдома / Фото: instagram.com/olgasumska

"Тримаємось! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море любові!" – підписала знімки Сумська.

Ольга Сумська у бомбосховищі у себе вдома / Фото: instagram.com/olgasumska

Своєю чергою, шанувальники акторки підтримали її у коментарях під постом: "Оленько, яка гарна! Навіть без сну!", "Моя красуне, тримаємось!", "що мені в вас подобається, так це людяність, природність, ви така як є і не соромитесь цього, ви близько до народу! Оленько, тримайтесь", "краса врятує світ. Наша пані Ольга навіть в бомбосховищі під обстрілами красива. Тримайтесь, все буде Україна!".

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк показала, як підготувалася до холодної зими на випадок відсутності опалення.

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