Ольга Сумська розповіла, де у Києві поховають Руслану Писанку

Акторка Ольга Сумська була дуже близькою з акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

Смерть Руслани Писанки, якої не стало 19 липня, Ольга Сумська сприйняла дуже важко.

Раніше артистка показувала останнє повідомлення від своєї подруги та колеги, тепер же розповіла, що постійно підтримує зв'язок із вдівцем Писанки Ігорем Ісаковим.

Ольга Сумська та Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська поділилася, що Ігор вкрай важко переживає втрату дружини, втім, мусить триматися, оскільки він самостійно займається оформленням всіх паперів, документами і похороном дружини.

Також акторка поділилася, що Руслану Писанку поховають на Байковому кладовищі у Києві:

"Він прибитий цим усім, плаче, йому сльози заважають говорити, адже він займається і похованням, і документами. Вчора тіло Русланочки було кремовано, і найближчим часом він відвезе прах до Києва. Зараз вирішуємо питання поховання на Байковому", - поділилася Сумська у коментарі "24 каналу".

Ольга Сумська та Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Артистка додала, що вони вже спілкувалися стосовно похорону Руслани Писанки саме на Байковому кладовищі з мером Києва Віталієм Кличком:

"Якщо будуть якісь перепони, будемо вирішувати безпосередньо з мером міста паном Віталієм Володимировичем", - сказала Сумська.

Нагадаємо, що раніше чоловік Руслани Писанки оголосив збирання коштів на мрію на згадку про його дружину. Ігор хоче допомогти незнайомій дитині, яка має той самий діагноз, який був у його коханої.

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