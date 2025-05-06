Ольга Сумська втрапила у конфуз і публічно перепросила своїх шанувальників

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

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Українська акторка Ольга Сумська втрапила у публічний конфуз.

Днями артистка на своїй Facebook-сторінці оприлюднила інформацію, яка її обурила. У дописі мова йшла про пенсію легендарного українського співака Василя Зінкевича. Зірка написала, що фронтмен ВІА "Смерічка" та гурту "Світязь" за роки своєї праці на схилі років отримує пенсію у розмірі п'яти тис. грн. Ба більше, Сумська звернулася до керівництва держави з проханням розглянути це питання.

Проте, згодом виявилося, що інформація не відповідає дійсності. Тому акторка спростувала все вищесказане та перепросила у всіх. І додала, що мала на меті допомогти естрадному співаку встановити справедливість, але відтепер у майбутньому ретельніше перевірятиме інформацію.

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Ольга Сумська про пенсію Василя Зінкевича / © facebook.com/osumska

"Друзі, вчора опублікувала допис про Василя Зінкевича. Моя небайдужість і простота знову мене підвела. Перепрошую. Інформація про пенсію в розмірі п'яти тис. грн у Василя Івановича виявилась неправдивою. Висновок: завжди перевіряйте інформацію! Тож хотіла допомогти легенді, почитала новини, була схвильована — тегнула керівництво та й таке… Бажаємо міцного здоровʼя і многая літа народному артисту!" — підсумувала Ольга.

Нагадаємо, нещодавно фронтмен гурту "Без Обмежень" розсекретив заробітки колективу та шокував, скільки податків вони платять державі.