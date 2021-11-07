Оля Полякова про те, як матюкалась на своєму концерті: "Я забула вимкнути мікрофон"

Також артистка розповіла, куди діває концертне вбрання.

Українська співачка Оля Полякова пригадала одну курйозну ситуація, яка сталася на одному з її концертів.

У програмі "Світське життя" артистка пригадала, як забула вимкнути мікрофон, коли зайшла за куліси. А це якраз було її перше шоу, і вона сильно хвилювалася.

Оля Полякова

"Я вже зараз не кричу. Але коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за куліси і кричу на всіх, матюки гну, а мікрофон то працює. І всі прибігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон!". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддають їй мікрофон, і йду матюкатися, аби мене ніхто не слухав", - пригадала Оля.

Оля Полякова

Окрім цього, зірка також розповіла, куди діває своє концертне вбрання. Так, чоловік їй подарував три роки тому офіс, де вона зберігає їх. Втім, виконавиця готує нове шоу, тому зізнається, що приміщення вже замале.

"Ми зрозуміли, що нам 70 метрів мало. Нам треба розширюватися: або чоловіка просити, або самій щось думати. Бо наступне шоу… Я ж повинна переплюнути сама себе", - додала Оля.

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