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Оля Полякова видала свою книжку про материнство, красу та егоїзм

Оля Полякова видала свою книжку про материнство, красу та егоїзм

Оля Полякова видала свою книжку про материнство, красу та егоїзм

Оля Полякова

Видання отримало назву "неВредные советы взрослой девочки".

Співачка Оля Полякова видала свою книжку "неВредные советы взрослой девочки".

Офіційно – це біографічна збірка думок і життєвих поглядів співачки. Хоча сама знаменитість каже, що це більше філософія яскравої, неординарної особистості з шаленою харизмою, сміливими поглядами та енергією, що збиває з ніг. Про йдеться у "Сніданку з 1+1".

Книжка Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Книжка Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Книжка складається з чотирьох частин, які присвячені ключовим етапам життя Полякової. Тут і про те, як вона стала улюбленицею мільйонів, і про материнство, і про красу, і навіть про егоїзм, якого навчає співачка. Вона переконана, що нешкідливі поради допоможуть багатьом читачкам полюбити себе, знайти баланс між роботою та відпочинком.

Також у виданні є розділ "Думкоформи", де йдеться про те, як правильно формулювати думки, щоб Всесвіт їх чув і виконував.

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