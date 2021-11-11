Оля Полякова видала свою книжку про материнство, красу та егоїзм

Видання отримало назву "неВредные советы взрослой девочки".

Співачка Оля Полякова видала свою книжку "неВредные советы взрослой девочки".

Офіційно – це біографічна збірка думок і життєвих поглядів співачки. Хоча сама знаменитість каже, що це більше філософія яскравої, неординарної особистості з шаленою харизмою, сміливими поглядами та енергією, що збиває з ніг. Про йдеться у "Сніданку з 1+1".

Книжка Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Книжка складається з чотирьох частин, які присвячені ключовим етапам життя Полякової. Тут і про те, як вона стала улюбленицею мільйонів, і про материнство, і про красу, і навіть про егоїзм, якого навчає співачка. Вона переконана, що нешкідливі поради допоможуть багатьом читачкам полюбити себе, знайти баланс між роботою та відпочинком.

Також у виданні є розділ "Думкоформи", де йдеться про те, як правильно формулювати думки, щоб Всесвіт їх чув і виконував.

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