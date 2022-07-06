Українська співачка Оля Полякова повернулася до України і вирішила підтримати своїх співвітчизників, спустившись до них у метрополітен.

Так, Оля Полякова відіграла концерт у київському метро на станції "Майдан Незалежності".

Як відомо, раніше ця платформа столичної підземки стала майданчиком для виступів таких зірок, як Вєрка Сердючка, "Антитіла", Боно та U2 і Ніно Катамадзе.

Полякова з'явилася перед українцями у сріблястому комбінезоні та відіграла свої найвідоміші пісні. Зокрема пролунали "Королева ночи", "Щасливі люди", "Шлепки" а також легендарна пісня Ніни Матвієнко "Чарівна скрипка". Окрім того, артистка запрем'єрила нову українськомовну пісню "Оля".

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"Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній Україні та красивій, щасливій, коханій, єдиній землі", - сказала зі сцени Полякова, тримаючи у руках прапор України.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Під час виконання однієї з пісень повз станцію "Майдан Незалежності" проїжджав потяг. Люди, які були у ньому, були дещо здивовані, побачивши зірку у метро.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що з початком війни в Україні Оля Полякова разом з двома доньками виїхала за кордон. Артистка перебувала у Франції, де їй надала притулок відома російська блогерка з українським корінням Ніка Білоцерківська. Потім Полякова гастролювала з благодійними концертами Європою, а декілька днів тому повернулася до України і показала, як її зустрічали вдома.

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