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Оля Полякова повернулася до України та показала, як її зустрічали

Оля Полякова повернулася до України та показала, як її зустрічали

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Оля Полякова повернулася до України та показала, як її зустрічали

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова приїхала з Європи до України.

На початку війни виконавиця разом з дітьми виїхала до Франції. Декілька місяців знаменитість давала благодійні концерти в Європі та США. А тепер повернулася додому.

В Instagram-stories зірка показала свій шлях. Зокрема, кадри з перетину кордону.

"У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі", - сказала вона.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Після перетину кордону Оля поділилася, що їй не вдалося заправити авто, оскільки в області була повітряна тривога. Як зізналася зірка, вона від цього вже відвикла.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вже вночі артистка зайшла до своєї оселі та показала, як її зустрічали. Прийом був теплим та смачним. Оля похизувалася домашніми стравами – зеленим борщем та курочкою.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic
© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, днями Раміну Есхакзай не пустили до України на кордоні з Угорщиною. Відома причина та як вдалося блогерці повернутися до Києва.

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