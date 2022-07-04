Оля Полякова повернулася до України та показала, як її зустрічали

Співачка Оля Полякова приїхала з Європи до України.
На початку війни виконавиця разом з дітьми виїхала до Франції. Декілька місяців знаменитість давала благодійні концерти в Європі та США. А тепер повернулася додому.
В Instagram-stories зірка показала свій шлях. Зокрема, кадри з перетину кордону.
"У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі", - сказала вона.
Після перетину кордону Оля поділилася, що їй не вдалося заправити авто, оскільки в області була повітряна тривога. Як зізналася зірка, вона від цього вже відвикла.
Вже вночі артистка зайшла до своєї оселі та показала, як її зустрічали. Прийом був теплим та смачним. Оля похизувалася домашніми стравами – зеленим борщем та курочкою.
Нагадаємо, днями Раміну Есхакзай не пустили до України на кордоні з Угорщиною. Відома причина та як вдалося блогерці повернутися до Києва.
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