Військовий експерт пояснив, що означає відведення ЗСУ від Лисичанська

Збройні сили України відійшли від Лисичанська після важких боїв.

Відхід українських військових від Лисичанська на Луганщині – це тактичне рішення, це є тактичне відведення. Перебуваючи там на позиціях, ЗСУ знищили величезну кількість ворога та його техніки.

Про це 4 липня розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

Він підкреслив, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ виконали те стратегічне завдання, яке перед ними ставилося.

"І я би не перетворював це у катастрофу з таких міркувань. Перше, вони відтягнули туди гігантську кількість озброєння і техніки, і там знищена велетенська кількість ворога. Це відповідає дійсності, що дозволило нам суттєво покращити нам свої оперативні зусилля у першу чергу на півдні, і частково на півночі", - підкреслив експерт.

"Друге, нагадаю, для противника вихід на адміністративні кордони направду є принциповим і стратегічним, тому що їхній фюрер процес задекларував і не досягти цього не складало ніякої можливості. Більше того, вони досягли переваги в деяких частинах озброєння, зокрема артилерії. А нагадаю, що ця війна на 95% – це війна артилерії 1:10, а в деяких точках 1:20. Другий Маріуполь неприйнятний в принципі, важливо виграти війну. Не буває так, що у війні один противник безкінечно наступає, а другий – безкінечно відступає. Це живий організм, і нам треба думати стратегічно і думати про велику перемогу, яка неминуче буде за нами", - резюмував він.

Нагадаємо, станом на ранок 4 липня Росія окупувала майже всю Луганську область. Бої тривають у районі Білогорівки та Новокостянтинівки.

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