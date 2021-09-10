Онука Софії Ротару показала, як провела відпустку з бойфрендом в Італії

Онука Софії Ротару показала, як провела відпустку з бойфрендом в Італії

Пара там же відсвяткувала річницю стосунків.

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, яка нещодавно у відвертій кофтинці без бюстгальтера прогулялася Києвом, поділилася з фанами кадрами з відпустки.

Нещодавно Соня провела незабутній відпочинок в Італії, у Тоскані, куди вирушила разом зі своїм бойфрендом, IT-підприємцем Денисом Жадановим. На сторінці в Instagram знаменитість розмістила відео, на якому зображена зі старшим на 13 років обранцем.

Соня і Денис насолоджувалися місцевими пейзажами, смачною їжею та товариством одне одного. Відео дівчина так і підписала – "тосканські канікули".

Нагадаємо, що під час відпочинку в Італії Соня Євдокименко та її коханий, IT-підприємець та віцепрезидент з маркетингу Денис Жаданов відсвяткували першу річницю стосунків.

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