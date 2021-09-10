Внучка Софии Ротару показала, как провела отпуск с бойфрендом в Италии

Внучка Софии Ротару показала, как провела отпуск с бойфрендом в Италии

Пара там же отметила годовщину отношений.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно в откровенной кофточке без бюстгальтера прогулялась по Киеву, поделилась с фанатами кадрами из отпуска.

Недавно Соня провела незабываемый отдых в Италии, в Тоскане, куда отправилась вместе со своим бойфрендом, IT-предпринимателем Денисом Жадановым. На странице в Instagram знаменитость разместила видео, на котором изображена со старшим на 13 лет избранником.

Соня и Денис наслаждались местными пейзажами, вкусной едой и обществом друг друга. Видео девушка так и подписала — "тосканские каникулы".

Напомним, что во время отдыха в Италии Соня Евдокименко и ее возлюбленный, IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу Денис Жаданов отпраздновали первую годовщину отношений.

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