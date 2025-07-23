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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Оззі Осборн помер: син Павліка та Ротару разом з іншими вшанували пам'ять музиканта

Українські знаменитості діляться емоціями після втрати світової легенди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оззі Осборн помер, Руслан Євдокименко, Олександр Павлік

Оззі Осборн помер, Руслан Євдокименко, Олександр Павлік

Легендарний фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Він був одним із найвпливовіших рок-музикантів ХХ століття. Оззі залишивши після себе не лише багату музичну спадщину, а й мільйони скорботних шанувальників по всьому світу. Смерть фронтмена Black Sabbath стала потрясінням і для українських зірок. Зокрема, син Віктора Павліка — Олександр, син Софії Ротару — Руслан Євдокименко, а також інші вітчизняні знаменитості емоційно відреагували на втрату культової постаті у світі музики.

Олександр Павлік

"Дякую за все, Оззі", — написав син співака Віктора Павліка

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Руслана

"Він надихнув не одне покоління. Бути собою. Мати свободу. Робити інших щасливими і драйвовими. Він не просто співав — він бунтував. Жив. Боровся. Назавжди сміливий. Назавжди з нами. Спочивай з миром", — розчулила зірка.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Руслан Євдокименко

Син співачки Софії Ротару лаконічно висловив свої емоції від втрати у вигляді емоджі.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Melovin

"Спочивай з миром, Принце темряви", — написав артист під останньою публікацією Осборна в Instagram.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Гарік Кричевський

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про найцікавіші подробиці життя Оззі Осборна: що відомо про його хвороби, скандальне особисте життя та допомогу Україні.

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