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Оззі Осборн помер: син Павліка та Ротару разом з іншими вшанували пам'ять музиканта
Українські знаменитості діляться емоціями після втрати світової легенди.
Легендарний фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Він був одним із найвпливовіших рок-музикантів ХХ століття. Оззі залишивши після себе не лише багату музичну спадщину, а й мільйони скорботних шанувальників по всьому світу. Смерть фронтмена Black Sabbath стала потрясінням і для українських зірок. Зокрема, син Віктора Павліка — Олександр, син Софії Ротару — Руслан Євдокименко, а також інші вітчизняні знаменитості емоційно відреагували на втрату культової постаті у світі музики.
Олександр Павлік
"Дякую за все, Оззі", — написав син співака Віктора Павліка
Руслана
"Він надихнув не одне покоління. Бути собою. Мати свободу. Робити інших щасливими і драйвовими. Він не просто співав — він бунтував. Жив. Боровся. Назавжди сміливий. Назавжди з нами. Спочивай з миром", — розчулила зірка.
Руслан Євдокименко
Син співачки Софії Ротару лаконічно висловив свої емоції від втрати у вигляді емоджі.
Melovin
"Спочивай з миром, Принце темряви", — написав артист під останньою публікацією Осборна в Instagram.
Гарік Кричевський
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про найцікавіші подробиці життя Оззі Осборна: що відомо про його хвороби, скандальне особисте життя та допомогу Україні.