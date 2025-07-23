Оззі Осборн помер: син Павліка та Ротару разом з іншими вшанували пам'ять музиканта

Оззі Осборн помер, Руслан Євдокименко, Олександр Павлік

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Легендарний фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Він був одним із найвпливовіших рок-музикантів ХХ століття. Оззі залишивши після себе не лише багату музичну спадщину, а й мільйони скорботних шанувальників по всьому світу. Смерть фронтмена Black Sabbath стала потрясінням і для українських зірок. Зокрема, син Віктора Павліка — Олександр, син Софії Ротару — Руслан Євдокименко, а також інші вітчизняні знаменитості емоційно відреагували на втрату культової постаті у світі музики.

Олександр Павлік

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"Дякую за все, Оззі", — написав син співака Віктора Павліка

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Руслана

"Він надихнув не одне покоління. Бути собою. Мати свободу. Робити інших щасливими і драйвовими. Він не просто співав — він бунтував. Жив. Боровся. Назавжди сміливий. Назавжди з нами. Спочивай з миром", — розчулила зірка.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Руслан Євдокименко

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Син співачки Софії Ротару лаконічно висловив свої емоції від втрати у вигляді емоджі.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Melovin

"Спочивай з миром, Принце темряви", — написав артист під останньою публікацією Осборна в Instagram.

Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Гарік Кричевський

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Українські зірки вшанували пам'ять Оззі Осборна

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про найцікавіші подробиці життя Оззі Осборна: що відомо про його хвороби, скандальне особисте життя та допомогу Україні.