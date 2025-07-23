Велике шоколадне печиво: рецепт смачного десерту

Велике шоколадне печиво / © Associated Press

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Цей рецепт надихнутий легендарними Levain Bakery Cookies, які стали справжньою кулінарною візиткою Нью-Йорку. І хоч вони здаються витвором мистецтва, приготувати їх вдома цілком реально. Тому ми вирішили розповісти вам про рецепт смачного шоколадного печива від блогерки iramsfoodstory.

Інгредієнти Пшеничне борошно 315 г Розпушувач ½ ч. л Сода 1 ч. л Кукурудзяний крохмаль 1 ч. л Коричневий цукор 150 г Білий цукор 50 г Несолене вершкове масло 225 г Холодні яйця 2 шт. Ванільний екстракт 2 ч. л Сіль Шоколадні крихти 250 Темний шоколад 200 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть деко пергаментом. У мисці змішайте борошно, розпушувач, соду та крохмаль. Відкладіть убік. У великій мисці збийте м’яке масло з обома видами цукру до легкої пухкої консистенції, приблизно 2–3 хв. По одному вмішуйте яйця, потім додайте ванільний екстракт. Збивайте до однорідності 3–4 хв, маса має посвітлішати. Додайте сухі інгредієнти до рідкої суміші. Перемішайте акуратно, лише до з’єднання, не перемішуйте. Вмішайте обидва види шоколаду. За бажанням залиште трохи для прикраси верху перед випіканням. Викладайте тісто по 2 великі столові ложки на одне печиво та залиште між ними 8–10 см. Тісто не обов’язково вирівнювати, краще залишити «гірками» з нерівною поверхнею. Випікайте 13–16 хв на середньому рівні духовки, поки краї не стануть злегка золотистими. Всередині печиво може здаватися ще м’яким, це нормально. Дайте печиву постояти 5 хв на деку, потім перенесіть на решітку до повного охолодження. Це допоможе зберегти форму та текстуру.

Спробуйте та переконайтеся, що велике шоколадне печиво — це не просто десерт, це маленьке щастя у кожному шматочку.