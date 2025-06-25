Помер зірка серіалів "Санта Барбара" та "Ранкове шоу" Джо Марінеллі

Джо Марінеллі / © Associated Press

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Американський актор телебачення та кіно Джо Марінеллі, який знімався у серіалах "Санта Барбара" та "Ранкове шоу", помер.

Сумну новину підтвердив його агент, пише CNN. Знаменитість пішов із життя у віці 68 років. Він помер 22 червня в місті Бербанк, штат Каліфорнія, США.

Вже також відома причина смерті Джо Марінеллі. Зазначається, що життя актора забрала серйозна хвороба, від якої він страждав декілька років. Загалом, знаменитість боровся з раком шлунка та горла.

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Джо Марінеллі / © Associated Press

Зазначимо, Джо Марінеллі присвятив акторській професії майже 40 років свого життя. За цей час він встиг знятися у понад 50 проєктах, хоча здебільшого грав другорядні ролі. Тим не менш, популярність він все ж таки здобув завдяки серіалам "Санта Барбара" та "Ранкове шоу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер український музикант Григорій Чайка. Він був учасником концертної програми гурту "Океан Ельзи".