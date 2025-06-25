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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1488
Час на прочитання
1 хв

Помер зірка серіалів "Санта Барбара" та "Ранкове шоу" Джо Марінеллі

Джо Марінеллі помер 22 червня. Вже відома причина його смерті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джо Марінеллі

Джо Марінеллі / © Associated Press

Американський актор телебачення та кіно Джо Марінеллі, який знімався у серіалах "Санта Барбара" та "Ранкове шоу", помер.

Сумну новину підтвердив його агент, пише CNN. Знаменитість пішов із життя у віці 68 років. Він помер 22 червня в місті Бербанк, штат Каліфорнія, США.

Вже також відома причина смерті Джо Марінеллі. Зазначається, що життя актора забрала серйозна хвороба, від якої він страждав декілька років. Загалом, знаменитість боровся з раком шлунка та горла.

Джо Марінеллі / © Associated Press

Джо Марінеллі / © Associated Press

Зазначимо, Джо Марінеллі присвятив акторській професії майже 40 років свого життя. За цей час він встиг знятися у понад 50 проєктах, хоча здебільшого грав другорядні ролі. Тим не менш, популярність він все ж таки здобув завдяки серіалам "Санта Барбара" та "Ранкове шоу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер український музикант Григорій Чайка. Він був учасником концертної програми гурту "Океан Ельзи".

Дата публікації
Кількість переглядів
1488
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