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Помер зірка серіалів "Санта Барбара" та "Ранкове шоу" Джо Марінеллі
Джо Марінеллі помер 22 червня. Вже відома причина його смерті.
Американський актор телебачення та кіно Джо Марінеллі, який знімався у серіалах "Санта Барбара" та "Ранкове шоу", помер.
Сумну новину підтвердив його агент, пише CNN. Знаменитість пішов із життя у віці 68 років. Він помер 22 червня в місті Бербанк, штат Каліфорнія, США.
Вже також відома причина смерті Джо Марінеллі. Зазначається, що життя актора забрала серйозна хвороба, від якої він страждав декілька років. Загалом, знаменитість боровся з раком шлунка та горла.
Зазначимо, Джо Марінеллі присвятив акторській професії майже 40 років свого життя. За цей час він встиг знятися у понад 50 проєктах, хоча здебільшого грав другорядні ролі. Тим не менш, популярність він все ж таки здобув завдяки серіалам "Санта Барбара" та "Ранкове шоу".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер український музикант Григорій Чайка. Він був учасником концертної програми гурту "Океан Ельзи".