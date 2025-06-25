Умер звезда сериалов "Санта Барбара" и "Утреннее шоу" Джо Маринелли

Джо Маринелли / © Associated Press

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Американский актер телевидения и кино Джо Маринелли, который снимался в сериалах "Санта Барбара" и "Утреннее шоу", умер.

Печальную новость подтвердил его агент, пишет CNN. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он умер 22 июня в городе Бербанк, штат Калифорния, США.

Уже также известна причина смерти Джо Маринелли. Отмечается, что жизнь актера забрала серьезная болезнь, от которой он страдал несколько лет. В общем, знаменитость боролся с раком желудка и горла.

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Джо Маринелли / © Associated Press

Отметим, Джо Маринелли посвятил актерской профессии почти 40 лет своей жизни. За это время он успел сняться в более 50 проектах, хотя в основном играл второстепенные роли. Тем не менее, популярность он все же получил благодаря сериалам "Санта Барбара" и "Утреннее шоу".

Напомним, ранее стало известно, что умер украинский музыкант Григорий Чайка. Он был участником концертной программы группы "Океан Эльзы".