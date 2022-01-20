Померла відома чеська співачка, яка навмисне заразилася коронавірусом

Артистка була антивакцинаторкою.

Померла відома чеська співачка Гана Горка, яка навмисне заразилася коронавірусом.

До слова, артистка виступала проти вакцинації від COVID-19. Вона вважала, що краще перехворіти коронавірусом, аніж робити щеплення.

Так, 14 січня вона повідомила, що заразилася штамом "Дельта" від чоловіка та сина. Пізніше вона планувала отримати сертифікат про одужання та спокійно відвідувати заклади.

Гана Горка / facebook.com/hanka.horka

Якийсь час артистка почувалася добре. Втім, стан здоров’я виконавиці почав погіршуватися. В неї почала боліти голова та спина. 16 січня на 58-му році життя Гани не стало.

"За десять хвилин усе було скінчено. Вона задихнулася", - розповів син співачки Ян Рек, пише BBC News.

Також хлопець додав, що його мама була антивакцинаторкою.

Гана Горка / facebook.com/hanka.horka

"Її філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись коронавірсом, аніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала", - розповів син.

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