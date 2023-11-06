Потап на відпочинку в Дубаї засвітився в компанії росіян

Артист весело проводив з росіянами час та говорив з ними російською.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, неочікувано засвітився на відпочинку в Дубаї в компанії росіян.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі блогер Богдан Беспалов. Зокрема, він звернув увагу на ролик, який у своїх соцмережах опублікувала дружина-росіянка учасника російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка, який родом з Одеси, але отримав російське громадянство та живе в Росії.

Потап у Дубаї/ Фото: BespaLOVmedia

На відео компанія відвідувачів елітного ресторану в Дубаї, серед яких були росіяни, спостерігала, як шеф-кухар готує м'ясо. На одному з кадрів можна добре розгледіти Потапа. Окрім того, чутно, як репер російською говорить: "Глаз алмаз".

Потап засвітився у компанії росіян на відпочинку в Дубаї

Наразі вже відео недоступне в соцмережах, адже дружина Туриченка видалила його. Тим часом сам Потап не коментує свою присутність у компанії росіян.

Нагадаємо, Потап на початку повномасштабної війни перебував за кордоном, а саме в Іспанії. До України репер повернувся лише на початку вересня 2022 року. Однак за кордон продюсер продовжує й надалі виїжджати.

Нещодавно ж Потап відповів, чи пішов би захищати Україну на фронт та за яких умов це сталося б.

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