Регіна Тодоренко підхопила коронавірус на відпочинку: "Я плакала"

Зірка навіть була госпіталізована.
Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, у родині якої в день її народження сталося горе, повідомила, що ще їй зіпсувало свято.
Як заявила зірка у своєму Instagram, саме перебуваючи на відпочинку у Туреччині, куди вирушила з родиною, вона підхопила коронавірус.
Так, за словами зірки її навіть госпіталізували.
"Щаслива людина, яка майже весь відпочинок хворіла коронавірусом, пережила госпіталізацію, день народження провела з коронавірусом і сиділа в ізоляції", - заявила артистка.
Однак все ж таки, як зазначила зірка день народження їй вдалося відсвяткувати, за що вона подякувала команді готелю, а також виказала слова подяки матері, яка весь час була поруч з нею.
"Дякую матусі моїй за допомогу! Без тебе я б не впоралася. Окрема подяка менеджменту готелю, який дав мені можливість відсвяткувати по-людськи день народження! Я плакала, коли мене вітали люди, одягнені в скафандри. Що поробиш, такі наші реалії! Господи, нехай всі будуть здорові", - зазначила зірка.
Шанувальники поспівчували Регіні та пораділи, що наразі з нею все добре.
- Слава богу, що все у вас добре. Ось після таких історій як у вас, я все більше схиляюся до того, щоб зробити щеплення від корони
- З одужанням! І з минулим днем народження!
- Регіночко, одужуйте!
Нагадаємо, не так давно Регіна Тодоренко випустила кліп на композицію "Ромчик". Протягом кліпу виконавиця демонструє танці, які відповідають місцю, куди вона "потрапляє".