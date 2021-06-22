Регіна Тодоренко підхопила коронавірус на відпочинку: "Я плакала"

Зірка навіть була госпіталізована.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, у родині якої в день її народження сталося горе, повідомила, що ще їй зіпсувало свято.

Як заявила зірка у своєму Instagram, саме перебуваючи на відпочинку у Туреччині, куди вирушила з родиною, вона підхопила коронавірус.

instagram.com/reginatodorenko

Так, за словами зірки її навіть госпіталізували.

"Щаслива людина, яка майже весь відпочинок хворіла коронавірусом, пережила госпіталізацію, день народження провела з коронавірусом і сиділа в ізоляції", - заявила артистка.

Однак все ж таки, як зазначила зірка день народження їй вдалося відсвяткувати, за що вона подякувала команді готелю, а також виказала слова подяки матері, яка весь час була поруч з нею.

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"Дякую матусі моїй за допомогу! Без тебе я б не впоралася. Окрема подяка менеджменту готелю, який дав мені можливість відсвяткувати по-людськи день народження! Я плакала, коли мене вітали люди, одягнені в скафандри. Що поробиш, такі наші реалії! Господи, нехай всі будуть здорові", - зазначила зірка.

Шанувальники поспівчували Регіні та пораділи, що наразі з нею все добре.

Слава богу, що все у вас добре. Ось після таких історій як у вас, я все більше схиляюся до того, щоб зробити щеплення від корони

З одужанням! І з минулим днем народження!

Регіночко, одужуйте!

Нагадаємо, не так давно Регіна Тодоренко випустила кліп на композицію "Ромчик". Протягом кліпу виконавиця демонструє танці, які відповідають місцю, куди вона "потрапляє".

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