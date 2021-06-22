Регина Тодоренко подхватила коронавирус на отдыхе: "Я плакала"

Звезда даже была госпитализирована.

Певица и ведущая Регина Тодоренко, в семье которой в день ее рождения случилось горе, сообщила, что еще ей испортил праздник.

Как заявила звезда в своем Instagram, именно находясь на отдыхе в Турции, куда отправилась с семьей, она подхватила коронавирус.

instagram.com/reginatodorenko

Так, по словам звезды ее даже госпитализировали.

"Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции", — заявила артистка.

Но все же, как отметила звезда день рождения ей удалось отпраздновать, за что она поблагодарила команду отеля, а также выразила слова благодарности матери, которая все время была рядом с ней.

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"Спасибо маме моей за помощь! Без тебя я бы не справилась. Отдельная благодарность менеджменту отеля, который дал мне возможность отпраздновать по-человечески день рождения, я плакала, когда меня поздравляли люди, одетые в скафандры. Что поделаешь, таковы наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы ", — отметила звезда.

Поклонники посочувствовали Регине и порадовались, что сейчас с ней все хорошо.

Слава богу, что все у вас хорошо. Вот после таких историй как у вас, я все больше склоняюсь к тому, чтобы сделать прививку от короны

С выздоровлением! И с прошедшим днем рождения!

Региночка, выздоравливайте!

Напомним, не так давно Регина Тодоренко выпустила клип на композицию "Ромчик". В течение клипа исполнительница демонстрирует танцы, которые соответствуют месту, куда она "попадает".

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